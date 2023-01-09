Психолог объяснил феномен Чебурашки, который влюбил в себя три поколения россиян

Образ Чебурашки олицетворяет добро, отзывчивость и дружелюбность, которые важно прививать детям в первую очередь. Именно поэтому мультгерой так прельщает и становится эталоном человеческих ценностей, объяснил в беседе с Лайфом психолог Евгений Идзиковский.

"Детям присуща черта искать себе героев, которых они потом любят, на которых хотят равняться. Так и получилось здесь: добрый образ Чебурашки дети сами примеряют на себя. Родители в свою очередь рассказывают детям о ценностях через книги, мультики, сказки", — сказал психолог.

Мультик про Чебурашку стал одним из них, поэтому его показывают из поколения в поколение своим детям. Для некоторых этот герой напрямую связан с детством.