Нарколог рассказал, что делать, если вы выпивали все 9 дней новогодних каникул

Выйти из новогоднего запоя помогут токсикологи, наркологи, приём витаминов и минералов, а вот постепенное снижение количества выпиваемого эффекта не принесёт. О способах восстановить организм после продолжительных возлияний Лайфу рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"Если выпивали все девять дней, то, конечно, необходимо обратиться к специалистам: токсикологам, психиатрам-наркологам. Как говорят, опытный нарколог всегда оборвёт ваши праздники, есть такая шутка. Они приедут и окажут вам квалифицированную помощь. Если действительно ещё отягощены массой соматических заболеваний", — отметил специалист.

Самостоятельный выход из "новогоднего запоя" всё равно займёт минимум два-три дня, и, чтобы помочь организму восстановиться, необходимо принимать витамины и минералы (минеральная вода или регидрон).

"Обязательно нужно печени своей помочь. То есть это должны быть гепатопротекторы, и принимать их нужно не один день, а как минимум, если есть нарушения печени, на протяжении месяца, чтобы был какой-то эффект", — добавил нарколог.

Также Казанцев назвал утопией выход из запоя с помощью постепенного снижения количества алкоголя.