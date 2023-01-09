Учёные предупредили об опасности отпаривания ног в тазике

Несмотря на популярность в народной медицине, отпаривание ног в тазике может оказаться очень вредной процедурой для некоторых категорий людей. Об этом пишет китайское издание Sina.

Как правило, после зимних прогулок человек пытается согреться, окунув ноги в таз с тёплой водой, а в косметологии такой метод помогает избавиться от огрубевшей кожи на ступнях. Однако специалисты предупредили, что нельзя заниматься отпариванием при наличии травм на ногах, так как есть риск получить ожог. Кроме того, процедура опасна для тех, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами, страдает варикозом или окклюзией ножных артерий.

Учёные пояснили, что от высоких температур сосуды имеют свойство расширяться, что вызывает застой крови. Наихудший вариант — это образование тромба, который способен привести к смерти. Также могут лопнуть мелкие капилляры под воздействием тёплой воды, а значит, кровь поступит в ноги, где уже есть нарушения проходимости.