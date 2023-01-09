Режиссёр "Белой гвардии" сравнил Смольянинова с его героем-петлюровцем
Режиссёр "Белой гвардии" Снежкин сравнил Смольянинова с его героем-петлюровцем
Кадр из сериала "Белая гвардия", режиссёр Сергей Снежкин, сценаристы Марина Дяченко, Сергей Дяченко © Kinopoisk.ru
Роль актёра Артура Смольянинова в сериале режиссёра Сергея Снежкина "Белая гвардия", снятом в 2012 году по произведению Михаила Булгакова, оказалась отчасти пророческой. Там артист сыграл адъютанта Сашко Бойко, готового убивать русских под знамёнами Петлюры.
Снежкин уверен, что Смольянинов был воспитан на русофобии и поклонении Западу после распада СССР. Отсюда все его недостойные высказывания о России. Булгакова сейчас нужно перечитывать всем, ведь писатель точно показал, откуда берутся подобные типажи, рассказал режиссёр. Если граждане не будут обращаться к культуре и искусству, то у нас таких, как Смольянинов, станет больше, предупредил кинодеятель.
"Это жертва антирусской политики. Есть страшные жертвы на поле боя, а есть вот такие, как Смольянинов. Его даже мудаком язык не поворачивается назвать. Ему, бедолаге, кажется, что так и надо жить, так и надо думать. Почему? Потому что 30 лет подряд его в этом поддерживали. Врагов воспитывали — институты, среда, кинофестивали, "Кинотавры", всё вот это", — пояснил Снежкин в беседе с kp.ru.
Режиссёр добавил, что Смольянинов и ему подобные легко согласятся на любую гадость против своего государства. По его словам, к сожалению, выросли целые поколения, вскормленные русофобией, которые так и не поняли, о чём предупреждал Булгаков.
"Ну и кто он после этого?": Довлатова жёстко прошлась по желающему превратить РФ в пепел Смольянинову
Напомним, покинувший Россию актёр Артур Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он также сказал, что согласен стрелять в поддержавшего СВО актёра Сослана Фидарова. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают о словах Смольянинова "ничего хорошего".