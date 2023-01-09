Режиссёр "Белой гвардии" сравнил Смольянинова с его героем-петлюровцем

Роль актёра Артура Смольянинова в сериале режиссёра Сергея Снежкина "Белая гвардия", снятом в 2012 году по произведению Михаила Булгакова, оказалась отчасти пророческой. Там артист сыграл адъютанта Сашко Бойко, готового убивать русских под знамёнами Петлюры.

Снежкин уверен, что Смольянинов был воспитан на русофобии и поклонении Западу после распада СССР. Отсюда все его недостойные высказывания о России. Булгакова сейчас нужно перечитывать всем, ведь писатель точно показал, откуда берутся подобные типажи, рассказал режиссёр. Если граждане не будут обращаться к культуре и искусству, то у нас таких, как Смольянинов, станет больше, предупредил кинодеятель.

"Это жертва антирусской политики. Есть страшные жертвы на поле боя, а есть вот такие, как Смольянинов. Его даже мудаком язык не поворачивается назвать. Ему, бедолаге, кажется, что так и надо жить, так и надо думать. Почему? Потому что 30 лет подряд его в этом поддерживали. Врагов воспитывали — институты, среда, кинофестивали, "Кинотавры", всё вот это", — пояснил Снежкин в беседе с kp.ru.