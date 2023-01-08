Актёр Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину, и призвал россиян "покаяться"

Российский актёр Артур Смольянинов, который покинул страну и негативно высказывался о специальной военной операции, заявил о желании "сражаться за Украину". Об этом он рассказал в интервью, опубликованнoм на YouTube.

"Если бы я пошёл, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…" — сказал он.

В ходе беседы артист отметил, что ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от неё останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он также признался, что больше не причисляет себя к РФ, и даже выразил готовность убивать коллег, с которыми когда-то играл на одной площадке. Так, Смольянинов привёл в пример актёра Сослана Фидарова, который ещё с 2014 года оказывал жителям Донбасса гуманитарную помощь и появлялся в соцсетях в военной форме с флагом Северной Осетии.

"Справедливая ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", — отметил актёр.

Он также обратился к россиянам: призвал всех "покаяться", уехать и "почувствовать вину за происходящее". При этом находящийся сейчас в Латвии актёр пожаловался, что не имеет в стране такой востребованности, как в РФ, из-за чего ему приходится искать работу "на общих основаниях".