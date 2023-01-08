Актёр Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину, и призвал россиян "покаяться"
Российский актёр Артур Смольянинов, который покинул страну и негативно высказывался о специальной военной операции, заявил о желании "сражаться за Украину". Об этом он рассказал в интервью, опубликованнoм на YouTube.
"Если бы я пошёл, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…" — сказал он.
В ходе беседы артист отметил, что ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от неё останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Он также признался, что больше не причисляет себя к РФ, и даже выразил готовность убивать коллег, с которыми когда-то играл на одной площадке. Так, Смольянинов привёл в пример актёра Сослана Фидарова, который ещё с 2014 года оказывал жителям Донбасса гуманитарную помощь и появлялся в соцсетях в военной форме с флагом Северной Осетии.
"Справедливая ли эта смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", — отметил актёр.
Он также обратился к россиянам: призвал всех "покаяться", уехать и "почувствовать вину за происходящее". При этом находящийся сейчас в Латвии актёр пожаловался, что не имеет в стране такой востребованности, как в РФ, из-за чего ему приходится искать работу "на общих основаниях".
Охлобыстин рассказал, что не общается с крестником Артуром Смольяниновым из-за разных позиций по СВО
Ранее Лайф писал, что в середине октября в отношении Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. 38-летний артист в одном интервью высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО. В итоге суд оштрафовал актёра за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей.
youtube / Новая газета Европа