Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Власти Китая с 8 января отменили ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в числе которых обязательный карантин при въезде в страну. При этом прибывающим из-за границы всё ещё требуется сдавать ПЦР-тест на ковид за 48 часов до поездки, сообщает Bloomberg.

Также с сегодняшнего дня смягчены требования на поездки между материковым Китаем и Гонконгом: в частности, отменён обязательный карантин, но сдача ПЦР-теста по-прежнему сохраняется. По данным газеты South China Morning Post, увеличилось число работающих пропускных пунктов: вместо трёх теперь их семь. В ближайшей перспективе власти страны планируют открыть ещё семь пунктов.