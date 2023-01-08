"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 10:58

Обнародована запись переговоров с пилотом застрявшего в сугробе самолёта в аэропорту Перми

В Сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота застрявшего в сугробе Boeing 737 авиакомпании "Победа", сделанная сразу после того, как воздушное судно выкатилось за пределы полосы в аэропорту Перми.

Запись переговоров диспетчера и пилотов застрявшего в сугробе самолёта. Видео © Telegram "Авиаинцидент" / SHOT

После происшествия диспетчер поинтересовался у пилота, будет ли он объявлять бедствие, на что тот ответил отрицательно и попросил пригнать трап для пассажиров.

"Нужны трапы и всё остальное. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей. Влево нас повело", — сказал диспетчеру один из пилотов.

По данным SHOT, пассажиры ждали эвакуации из салона полтора часа. На данный момент люди ещё находятся в аэропорту. За десять часов ожидания их покормили овсянкой с сэндвичем. Ожидается, что вылететь в Москву они смогут в 16:00 по местному времени.

Прокуратура начала проверку после того, как самолёт застрял в сугробе в аэропорту Перми

Прокуратура начала проверку после того, как самолёт застрял в сугробе в аэропорту Перми

Напомним, 8 января утром в аэропорту Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву. В соцсетях пассажиры рейса поделились кадрами с места происшествия.

Обложка ©

Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров