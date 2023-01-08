Обнародована запись переговоров с пилотом застрявшего в сугробе самолёта в аэропорту Перми
В Сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота застрявшего в сугробе Boeing 737 авиакомпании "Победа", сделанная сразу после того, как воздушное судно выкатилось за пределы полосы в аэропорту Перми.
Запись переговоров диспетчера и пилотов застрявшего в сугробе самолёта. Видео © Telegram "Авиаинцидент" / SHOT
После происшествия диспетчер поинтересовался у пилота, будет ли он объявлять бедствие, на что тот ответил отрицательно и попросил пригнать трап для пассажиров.
"Нужны трапы и всё остальное. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей. Влево нас повело", — сказал диспетчеру один из пилотов.
По данным SHOT, пассажиры ждали эвакуации из салона полтора часа. На данный момент люди ещё находятся в аэропорту. За десять часов ожидания их покормили овсянкой с сэндвичем. Ожидается, что вылететь в Москву они смогут в 16:00 по местному времени.
Напомним, 8 января утром в аэропорту Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву. В соцсетях пассажиры рейса поделились кадрами с места происшествия.
Telegram / Уральская транспортная прокуратура