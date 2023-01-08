Обнародована запись переговоров с пилотом застрявшего в сугробе самолёта в аэропорту Перми

В Сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота застрявшего в сугробе Boeing 737 авиакомпании "Победа", сделанная сразу после того, как воздушное судно выкатилось за пределы полосы в аэропорту Перми.

Запись переговоров диспетчера и пилотов застрявшего в сугробе самолёта. Видео © Telegram "Авиаинцидент" / SHOT

После происшествия диспетчер поинтересовался у пилота, будет ли он объявлять бедствие, на что тот ответил отрицательно и попросил пригнать трап для пассажиров.

"Нужны трапы и всё остальное. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей. Влево нас повело", — сказал диспетчеру один из пилотов.

По данным SHOT, пассажиры ждали эвакуации из салона полтора часа. На данный момент люди ещё находятся в аэропорту. За десять часов ожидания их покормили овсянкой с сэндвичем. Ожидается, что вылететь в Москву они смогут в 16:00 по местному времени.