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8 января, 04:41

В Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву

Самолёт Boeing 737 авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при вылете из аэропорта Перми. В соцсетях пассажиры рейса, который должен был отправиться в Москву, поделились кадрами с места инцидента.

В Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву. Видео © Telegram / Eat Trip Love

На опубликованных видео можно разглядеть, как лайнер застрял в сугробе, а из него спокойно выходят пассажиры. По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал. Что стало его причиной, неизвестно. На сайте воздушной гавани указано, что вылет рейса должен был состояться в 04:00 (мск), однако теперь ожидается в 8 часов утра по московскому времени.

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Ранее Лайф сообщал, что вылетевший из Новосибирска в Таиланд самолёт авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла.

Обложка ©

Telegram / Eat Trip Love

Артур Белкин

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