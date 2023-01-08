В Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву

Самолёт Boeing 737 авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при вылете из аэропорта Перми. В соцсетях пассажиры рейса, который должен был отправиться в Москву, поделились кадрами с места инцидента.

На опубликованных видео можно разглядеть, как лайнер застрял в сугробе, а из него спокойно выходят пассажиры. По некоторым данным, в результате инцидента никто не пострадал. Что стало его причиной, неизвестно. На сайте воздушной гавани указано, что вылет рейса должен был состояться в 04:00 (мск), однако теперь ожидается в 8 часов утра по московскому времени.