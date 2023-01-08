В США назвали страну, с которой может начаться война
Fox News: США реально угрожает война с Мексикой из-за ситуации на границе
США угрожает война с Мексикой из-за ситуации на границе двух стран и задержания наркобарона Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, что привело к перестрелкам. Об этом в эфире Fox News заявили ведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем "Синалоа" из-за ареста сына Коротышки, — заявил Карлсон.
Его тезис поддержал и Макгрегор, который заметил, что вместо этого Вашингтон вливает большие средства в конфликт на Украине и, судя по всему, не видит финансовой выгоды в обострении отношений с Мексикой.
"Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег", — добавил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что после задержания сына одного из местных наркобаронов боевики наркокартеля устроили бойню с военными посреди мексиканского города Кульякана. Беспорядки начались утром 5 января после армейской операции.
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EPA / TASS