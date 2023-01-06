Почти 30 человек погибли в Мексике при задержании наркоторговца

В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибло 10 сотрудников силовых структур. Также ликвидировано 19 правонарушителей, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль.

"Значительному числу преступных ячеек удалось сгруппироваться с намерением спасти Овидио Г. и напасть на военнослужащих, находившихся на месте [задержания Гусмана] в Хесус-Марии, где, к несчастью, семеро солдат погибли и девять получили ранения", — заявил министр обороны на пресс-конференции.

Сандоваль подчеркнул, что боевики применили пулемёты 50-го калибра и, чтобы гарантировать безопасность военнослужащих, потребовалась поддержка огнём с самолётов. Министр добавил, что двое военных были убиты в результате последующих актов агрессии в муниципалитете Эскинап и одна служащая — в Кульякане. Ранения в течение дня получили девять сотрудников силовых структур.

В результате операции властям удалось задержать двадцать одного предполагаемого члена Тихоокеанского картеля. У них были изъяты 53 автомобиля (26 из них бронированные), 10 крупнокалиберных винтовок и пулемётов и 26 единиц другого длинноствольного оружия. Девятнадцать преступников были ликвидированы.