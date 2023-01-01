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1 января, 10:42

В Алабаме при стрельбе в новогоднюю ночь погиб один человек

В городе Мобил американского штата Алабама из-за стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек. Ещё девять ранены, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции.

Стрельба произошла в 23:14 по местному времени. В полиции информацию о состоянии пострадавших в результате инцидента не уточнили.

"Департамент полиции Мобила сообщает, что один человек погиб и ещё девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре Мобила", — сказано в публикации телеканала.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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