Юная жительница Удмуртии получила подарок от министра обороны Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу исполнил новогоднюю мечту 13-летней Даши из Удмуртии: он подарил ей шлем лётчика в рамках акции "Ёлка желаний". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу подарил девочке из Удмуртии шлем лётчика. Видео © Telegram / Минобороны России

Подарок доставили в Ижевск, где его вручил юной получательнице директор департамента культуры Министерства обороны Артём Горный. Подарок помогли подготовить художники РИА "Армия России": они нанесли на поверхность шлема изображение Су-35.

"Я учусь в лётном классе, занимаюсь в школе юных лётчиков. На шлеме изображён истребитель и надпись "Всё выше и выше". Шлем я примерила, он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый", — рассказала Даша.

Помимо шлема девочка пожелала посетить Парад Победы и вместе со всеми наблюдать его с трибуны на Красной площади. Это пожелание также будет исполнено: вместе с семьёй её пригласили в Москву на 9 Мая. Ещё Даше подарили копию панно "Парад Победы – 1945".