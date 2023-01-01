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1 января, 10:33

В России за сутки выявили 5038 случаев заражения ковидом

В России за сутки выявили 5038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Указано, что за день от ковида скончалось 50 человек.

Кроме того, за тот же период выздоровело 5283 россиянина, в общей сложности — 21 213 085. При этом число госпитализаций составило 470.

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Как сообщал Лайф, днём ранее в России было зафиксировано 5527 случаев заражения ковидом, госпитализирован 831 человек.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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