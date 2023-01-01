Историк рассказал о самых необычных новогодних подарках прошлого

Новогодние подарки в истории России менялись в зависимости от времени. Так, в период СССР они были коллективными. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал старший научный сотрудник музея С.М. Кирова кандидат исторических наук Юрий Соколов.

Историк Соколов рассказал о самых необычных новогодних подарках прошлого. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По его словам, некоторые презенты в советское время были довольно необычными. Например, к Новому году учащиеся могли провести конкурс на лучшую сохранность учебника или самый чистый класс. Тем самым они поздравляли не только одноклассников, но и учителей и всю страну.

При этом раньше на Рождество обеспеченные люди могли подарить драгоценности или цветы. Специалист считает, что при анализе различных традиций можно проследить, как менялись эпохи.