Народная милиция Луганской Народной Республики за сутки уничтожила до девяноста украинских военных и три танка противника. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до девяноста человек личного состава, три танка", — сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли пять бронетранспортёров, два беспилотника и шестнадцать единиц специальной автомобильной техники. По данным Народной милиции ЛНР, за сутки украинские военные обстреляли Первомайск с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Бойцы выпустили три ракеты. В результате ударов шесть мирных жителей получили ранения, также разрушен корпус Центральной городской больницы.

С помощью этих же систем противник обстрелял и населённые пункты Чмыровка и Рубежное, выпустив пять ракет. Информация о пострадавших и повреждениях на данных территориях уточняется.