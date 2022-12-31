Российские военные уничтожили установки HIMARS, из которых ВСУ обстреливали Донецк
ВС РФ уничтожили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых украинские военные обстреливали Донецк. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населённого пункта Константиновка [в Донецкой Народной Республике] уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", — отметил он.
Конашенков добавил, что в ходе боевых действий российские солдаты также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика". С помощью неё противник тоже наносил удары по жилым кварталам Донецка и другим населённым пунктам ДНР.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили до 140 украинских бойцов в ЛНР. ВС РФ также уничтожили пять танков противника, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
VK / Минобороны России