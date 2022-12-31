В Минобороны России сообщили об уничтожении гаубицы Dana в районе Серебрянки в ЛНР

Подразделения Вооружённых сил России в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили самоходную гаубицу Dana чешского производства в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Серебрянка Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица Dana чешского производства", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков добавил, что были уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США в районах населённых пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка в ДНР.