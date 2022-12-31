ВС России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. В этот раз подразделениям Вооружённых сил России удалось уничтожить более 50 украинских военных на Купянском направлении.
"Огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трём ротным тактическим группам ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новосёловское в Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что ударами по 110-й бригаде теробороны ВСУ Вооружённые силы РФ уничтожили более 40 украинских военных в Донецкой Народной Республике. Также противник потерял четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
VK / Минобороны России