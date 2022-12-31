ВС России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. В этот раз подразделениям Вооружённых сил России удалось уничтожить более 50 украинских военных на Купянском направлении.

"Огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трём ротным тактическим группам ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новосёловское в Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.