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31 декабря, 11:19

ВС России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. В этот раз подразделениям Вооружённых сил России удалось уничтожить более 50 украинских военных на Купянском направлении.

"Огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трём ротным тактическим группам ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новосёловское в Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал он в ходе брифинга.

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Ракетный удар Российской армии заблокировал западное оружие для ВСУ в тылу

Ранее Лайф писал, что ударами по 110-й бригаде теробороны ВСУ Вооружённые силы РФ уничтожили более 40 украинских военных в Донецкой Народной Республике. Также противник потерял четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер

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