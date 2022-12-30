ВС РФ уничтожили более 40 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударами по 110-й бригаде теробороны ВСУ Вооружённые силы РФ уничтожили более 40 украинских военных в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта в Донецкой Народной Республике ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник потерял четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.