ВС РФ уничтожили более 40 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударами по 110-й бригаде теробороны ВСУ Вооружённые силы РФ уничтожили более 40 украинских военных в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта в Донецкой Народной Республике ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих", — отметил он.
Также противник потерял четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Кроме того, российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Противник также остался без пяти бронированных машин и шести автомобилей.
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