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Опубликовано 30 декабря 2022, 10:31

ВС РФ уничтожили 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих", сказал он.

Также российские военные лишили украинских бойцов пяти бронированных машин и шести автомобилей.

Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ
Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Ранее Минобороны публиковало видео работы вертолётов Ми-28 и Ми-35 по объектам ВСУ в зоне проведения СВО. На кадрах запечатлены подготовка машин к вылету, огонь ракетами, поражение ими целей, а также возврат бортов на базу.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Шандрыголов
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