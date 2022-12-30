ВС РФ уничтожили 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Российская авиация и артиллерия уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих", — сказал он.

Также российские военные лишили украинских бойцов пяти бронированных машин и шести автомобилей.