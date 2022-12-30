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30 декабря, 10:29

Украинская армия потеряла до 50 бойцов под Клещеевкой и Красной Горой

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о поражении подразделений двух бригад ВСУ на Донецком направлении

Российские военные нанесли поражение подразделениям сразу двух бригад ВСУ на Донецком направлении. Об этом проинформировал журналистов Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны. Потери противника на данном направлении, по его словам, составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре пикапа.

"В ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка", — сказал на брифинге в пятницу представитель военного ведомства.

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Ранее стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали свыше 20 бойцов ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

Обложка ©

Getty Images / Niall Carson

Алексей Берковиц

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