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30 декабря, 10:29

Путин назвал Пеле выдающимся человеком, благодаря которому весь мир полюбил футбол

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бразильского футболиста Пеле. Текст соответствующей телеграммы, адресованной президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонару, опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Пеле выдающимся сыном бразильского народа, оценив талант футболиста, его мастерство и "завораживающую игру", благодаря которым футбол стал одним из главных и полюбившихся многим видом спорта во всём мире, включая и Россию. Путин также вспомнил, как ему лично удалось пообщаться с Пеле.

"Я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны", — сказал российский лидер.

Статую Христа окрасили в цвета флага: В память о Пеле в Бразилии объявлен трёхдневный траур

Статую Христа окрасили в цвета флага: В память о Пеле в Бразилии объявлен трёхдневный траур

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Лайф писал, что его похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

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