Путин назвал Пеле выдающимся человеком, благодаря которому весь мир полюбил футбол

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бразильского футболиста Пеле. Текст соответствующей телеграммы, адресованной президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонару, опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Пеле выдающимся сыном бразильского народа, оценив талант футболиста, его мастерство и "завораживающую игру", благодаря которым футбол стал одним из главных и полюбившихся многим видом спорта во всём мире, включая и Россию. Путин также вспомнил, как ему лично удалось пообщаться с Пеле.

"Я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны", — сказал российский лидер.