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30 декабря, 03:39

Статую Христа окрасили в цвета флага: В память о Пеле в Бразилии объявлен трёхдневный траур

Статуя Христа в Рио-де-Жанейро стала цветов бразильского флага в память о Пеле

<p>Twitter / <a href="https://twitter.com/CNNEE/status/1608595182085095424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNNEE</a></p>

Twitter / CNNEE

В память о легендарном футболисте Пеле статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро сменили подсветку. Она окрасилась в цвета национального флага Бразилии — жёлтый и зелёный — в честь спортсмена, "который очаровал весь мир и всегда будет служить великим вдохновением для всех бразильцев". Пеле не стало 29 декабря, он умер в возрасте 82 лет.

Из-за того что статуя закрыта облаками, образуется мягкий свет, свечение заметно с земли, оно окружает вершину горы Корковаду. Как сообщается в правительственном вестнике Diário Oficial da União, в стране объявлен трёхдневный траур в связи со смертью легендарного соотечественника. Бразильские власти подчёркивают значение и феноменальность Пеле для мирового спортивного сообщества.

"Единственный трёхкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, нёсшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался", — сказано в публикации правительства.

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Ранее Лайф писал, что Пеле похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Арина Родионова

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