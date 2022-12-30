Статую Христа окрасили в цвета флага: В память о Пеле в Бразилии объявлен трёхдневный траур

В память о легендарном футболисте Пеле статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро сменили подсветку. Она окрасилась в цвета национального флага Бразилии — жёлтый и зелёный — в честь спортсмена, "который очаровал весь мир и всегда будет служить великим вдохновением для всех бразильцев". Пеле не стало 29 декабря, он умер в возрасте 82 лет.

Из-за того что статуя закрыта облаками, образуется мягкий свет, свечение заметно с земли, оно окружает вершину горы Корковаду. Как сообщается в правительственном вестнике Diário Oficial da União, в стране объявлен трёхдневный траур в связи со смертью легендарного соотечественника. Бразильские власти подчёркивают значение и феноменальность Пеле для мирового спортивного сообщества.

"Единственный трёхкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, нёсшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался", — сказано в публикации правительства.