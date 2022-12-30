Россиянам рассказали, как даже в однушке с комфортом разместить всех гостей в Новый год

Чтобы в Новый год собрать всех членов семьи и друзей за одним большим столом и при этом чтобы всем хватало места и было комфортно, лучше зонировать пространство. Такой совет читателям Лайфа дала специалист Hoff по дизайну интерьера Юлия Голуб.

Можно предусмотреть несколько зон — для праздничного ужина, развлечений, фотографий, а также уединённого отдыха тех, кто устал. Для маленьких комнат эксперт посоветовала обзавестись столом-трансформером, который можно после основной части ужина сложить, превратив в фуршетный или журнальный столик для настольных игр. Фотозоной вполне может стать свободная стена в гостиной, которую можно задекорировать дождиком, ветками, высокими колосьями или фотошторами. Также Голуб рекомендует не забывать про рассадку.

"Большая часть гостей, вероятно, придут сразу парами или небольшими компаниями. Чтобы не доставлять им и себе лишних хлопот, заранее организуйте рассадку. Так гостям будет проще сориентироваться, а вы точно будете знать, что никто не обделён вниманием и общением. Кстати, именные карточки служат не только для удобства, но и являются милым дополнением к праздничному декору", — посоветовала эксперт.

Также дизайнер рекомендовала отказаться от застолий на кухне и переместить их в гостиную. Площадь кухни в квартире обычно небольшая, а следы предновогодней готовки могут создавать ощущение беспорядка. А ещё не помешает обзавестись сервировочной тележкой на колёсиках, чтобы подавать блюда было удобнее, а на столе осталось место для декора.

К тому же важно не забывать о детях, которым может быть скучно со взрослыми. Им можно организовать уголок с игрушками, гирляндами, палаткой и светодиодной лентой.