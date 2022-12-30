Секс-скандал: Членов британского парламента заподозрили в связях с путанами

Члены британского парламента во время зарубежных визитов могли участвовать в увеселительных мероприятиях с участием работниц секс-индустрии. Об этом пишет газета Times.

"Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии", — рассказывает обозреватель издания Генри Зеффман.

Он отметил, что парламентарии были предупреждены о рисках из-за угрозы шантажа в подобных случаях. Обвинения могут вызвать дополнительные вопросы о предназначении межпартийных групп, включая неофициальные органы депутатов и пэров, проводящих собрания и обсуждающих особые темы.

По словам журналиста, часть этих групп организуют подобные командировки, расходы на которые оплачиваются из средств налогоплательщиков. Источник из правительства отметил, если представителям недружественных Британии государств попадутся на глаза фотографии подобного досуга парламентариев или прочие доказательства вызывающего поведения членов британского парламента, это может превратиться в большую проблему для страны.