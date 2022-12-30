США увидели в Китае соперника, способного изменить миропорядок
Зампредставителя Госдепа США Патель: Китай поставил цель изменить миропорядок
Китай намерен изменить существующий миропорядок. Такое заявление сделал заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что целеустремлённость КНР в этом способна сделать Поднебесную единственным соперником Штатов.
"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок", — заявил Патель.
Он добавил, что Китай становится всё большей экономической, дипломатической, военной и технологической силой, усиливая шансы преуспеть в достижении этой цели.
Ранее Лайф писал, что переговоры с главой МИД Китая обернулись для Блинкена фиаско. Вашингтон пытался получить от главы МИД Китая Ван И данные о контактах с Россией и Германией, но не смог. Об этом написал индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар.
Kremlin.ru