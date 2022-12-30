США увидели в Китае соперника, способного изменить миропорядок

Китай намерен изменить существующий миропорядок. Такое заявление сделал заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что целеустремлённость КНР в этом способна сделать Поднебесную единственным соперником Штатов.

Он добавил, что Китай становится всё большей экономической, дипломатической, военной и технологической силой, усиливая шансы преуспеть в достижении этой цели.

Ранее Лайф писал, что переговоры с главой МИД Китая обернулись для Блинкена фиаско. Вашингтон пытался получить от главы МИД Китая Ван И данные о контактах с Россией и Германией, но не смог. Об этом написал индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар.