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30 декабря, 02:27

США увидели в Китае соперника, способного изменить миропорядок

Зампредставителя Госдепа США Патель: Китай поставил цель изменить миропорядок

Китай намерен изменить существующий миропорядок. Такое заявление сделал заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что целеустремлённость КНР в этом способна сделать Поднебесную единственным соперником Штатов.

"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок", — заявил Патель.

Он добавил, что Китай становится всё большей экономической, дипломатической, военной и технологической силой, усиливая шансы преуспеть в достижении этой цели.

Китайский истребитель испугал экипаж самолёта-разведчика США

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Ранее Лайф писал, что переговоры с главой МИД Китая обернулись для Блинкена фиаско. Вашингтон пытался получить от главы МИД Китая Ван И данные о контактах с Россией и Германией, но не смог. Об этом написал индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар.

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Kremlin.ru

Арина Родионова

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