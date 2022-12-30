Раскрыта новая уловка мошенников по "угону" Telegram-аккаунтов

Мошенники научились взламывать Telegram-аккаунты при помощи нового хитрого метода — через профиль под названием "Уведомления". Об этом рассказал профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.



Агентству "Прайм" он пояснил, что многие мессенджеры обладают "открытым кодом", благодаря которому внутренняя структура и сама программа приложения могут быть без труда проанализированы. В том числе в коде можно отключить функцию проверки пароля. Для этого злоумышленники, пользуясь аккаунтом "Уведомления", отправляют человеку сообщение с информацией о том, что якобы в его аккаунт кто-то пытается зайти. В таком уведомлении присутствует ссылка, при переходе по которой пользователь будто бы сможет защитить свой профиль. Но по факту, как только он это делает, он теряет доступ к аккаунту.

По словам эксперта, чтобы распознать фейки, нужно быть внимательным к статусу аккаунта, с которого приходят уведомления. На фейковом профиле "Уведомления" можно увидеть, что пользователь "недавно был в сети". А вот реальный профиль Telegram имеет плашку "Служебные уведомления".