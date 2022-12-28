Эксперт раскрыл, как через Telegram и WhatsApp можно шпионить за пользователями

Пользователи WhatsApp и Telegram могут стать объектами слежки, предупредил руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности компании "Т1 Интеграция" Валерий Степанов. Так, в последнем есть почти шпионская функция "Найти людей рядом", пояснил он.

"Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения", — рассказал Степанов в беседе с агентством "Прайм".

В WhatsApp же есть ряд уязвимостей, которые дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объём данных. А также мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, кражи банковских данных. В качестве меры безопасности эксперт посоветовал геолокацию использовать только по необходимости, вход в учётную запись сделать только по двухфакторной аутентификации, а ещё ограничить группы лиц, которые могут отправлять вам сообщения и добавлять в чаты.