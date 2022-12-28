"Мгновенная смерть": Глава посёлка в Хабаровском крае упал и умер на совещании
Глава рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Семёнов умер во время совещания
Андрей Семёнов. Фото © Сайт администрации городского поселения "Рабочий посёлок Ванино"
Глава рабочего посёлка Ванино Андрей Семёнов в Хабаровском крае умер прямо во время совещания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Ванинского района.
"Глава посёлка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока", — рассказал собеседник агентства.
В администрации посёлка отметили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. При этом там не раскрыли причины и детали трагедии. Андрей Семёнов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" был избран в декабре прошлого года. Перед назначением он более 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО "Ростелеком" в городе Советская Гавань.
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