"Мгновенная смерть": Глава посёлка в Хабаровском крае упал и умер на совещании

Глава рабочего посёлка Ванино Андрей Семёнов в Хабаровском крае умер прямо во время совещания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Ванинского района.

"Глава посёлка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока", — рассказал собеседник агентства.

В администрации посёлка отметили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. При этом там не раскрыли причины и детали трагедии. Андрей Семёнов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" был избран в декабре прошлого года. Перед назначением он более 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО "Ростелеком" в городе Советская Гавань.