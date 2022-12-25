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25 декабря, 10:55

В госпитале имени Бурденко умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России

Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

<p>Алексей Маслов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/operativsvo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">operativsvo</a></p>

Алексей Маслов. Фото © t.me / operativsvo

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов скончался в госпитале имени Бурденко на 70-м году жизни. Печальное известие сообщает пресс-служба концерна "Уралвагонзавод".

"Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Фёдорович Маслов", — сказали в концерне.

В 1998 году Маслов окончил Военную академию Генштаба ВС России и был назначен на должность заместителя командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке. В июне 2004 года Маслову присвоено звание генерал-полковника, а 5 ноября того же года он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ.

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Ирина Фальке

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