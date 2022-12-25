Умер тренер олимпийского чемпиона по пятиборью Сватковского
Умер тренер по пятиборью Игорь Соя, готовивший олимпийского чемпиона Сватковского
Игорь Соя. Фото © 5bor-nn.com
Заслуженный тренер России по пятиборью Игорь Соя, который привёл к олимпийской победе Дмитрия Сватковского, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья РФ.
"На 72-м году жизни ушёл легендарный человек, заслуженный тренер России, мастер спорта по современному пятиборью Игорь Анатольевич Соя. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Анатольевича", — говорится в тексте.
Игорь Соя занимался плаванием, затем перешёл в современное пятиборье. Он не раз выигрывал чемпионаты Москвы и Вооружённых сил СССР. А с 1983 года с головой ушёл в тренерскую работу. Ему удалось подготовить много воспитанников, в том числе олимпийского чемпиона 2000 года, неоднократного чемпиона мира и Европы Дмитрия Сватковского. В 2021 году Игорь Соя был награждён почётным знаком "За заслуги в развитии современного пятиборья в России".
Ранее сообщалось, что легендарный грузинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1952 года Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет. В 1952 году в составе сборной СССР он завоевал золото на Олимпиаде в Хельсинки. Кроме того, на счету Чимишкяна две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.