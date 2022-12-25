Погибшего 18-летнего российского хоккеиста Казбекова похоронили в Торонто

Погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Об этом сообщил его отец Заур Казбеков, объяснив решение длительным сроком оформления документов.

"Мы похоронили Абакара в Торонто 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов", — приводит слова мужчины РИА "Новости".

Казбеков-старший уточнил, что по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно скорее и семья дала добро на похороны спортсмена в Торонто. Также Заур добавил, что представители российского консульства его очень поддержали.