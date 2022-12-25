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24 декабря, 22:19

Погибшего 18-летнего российского хоккеиста Казбекова похоронили в Торонто

Погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Об этом сообщил его отец Заур Казбеков, объяснив решение длительным сроком оформления документов.

"Мы похоронили Абакара в Торонто 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов", — приводит слова мужчины РИА "Новости".

"Я опустошён и убит горем": Агент шокирован гибелью 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

"Я опустошён и убит горем": Агент шокирован гибелью 18-летнего российского хоккеиста в Канаде

Казбеков-старший уточнил, что по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно скорее и семья дала добро на похороны спортсмена в Торонто. Также Заур добавил, что представители российского консульства его очень поддержали.

Напомним, накануне Казбеков умер в Канаде в возрасте 18 лет. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, что тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами многоквартирного дома города Лондон в Канаде. В связи с трагедией клуб отменил запланированную игру.

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Twitter / LondonKnights

Артур Лапсаков

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