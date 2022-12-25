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24 декабря, 21:23
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Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой

Упряжка Санта-Клауса пролетела над большей частью России, в том числе над Москвой. Об этом сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Санта-Клаус пролетел над Москвой", — сказано в сообщении на сайте, где в реальном времени отслеживается путь Санты по миру.

Упряжку Санта-Клауса засекли над Россией

Упряжку Санта-Клауса засекли над Россией

Ранее Лайф писал, что американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру. Следить за перемещением Санты в реальном времени — ежегодная традиция компании ещё с 2004 года.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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