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24 декабря, 12:29

Google запустила специальный сайт для отслеживания полёта Санта-Клауса

Американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру.

Сайт "Радар Санта-Клауса". Скриншот © santatracker.google.com

Сайт "Радар Санта-Клауса". Скриншот © santatracker.google.com

Следить за перемещением Санты в реальном времени — ежегодная традиция Google ещё с 2004 года. Причём благодаря сервису можно даже узнать, сколько подарков он уже "раздал".

Кроме того, на сайте опубликованы фотокарточки уже посещённых мест и их текущее расстояние от местоположения пользователя. Последняя ожидаемая точка в маршруте Санта-Клауса — Северный полюс. Кстати, для пользователей также доступны мини-игры, посвящённые рождеству и Санта-Клаусу.

Американец собрал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем

Американец собрал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем

Кстати, ранее американский инженер Роберт Мэддокс придумал для Санта-Клауса сани с двигателями на реактивной тяге и даже провёл их тест-драйв. Видео он выложил на "Ютубе", показав почти двухминутную езду на этой усовершенствованной модели.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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