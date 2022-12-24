Google запустила специальный сайт для отслеживания полёта Санта-Клауса
Американская компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт "Радар Санта-Клауса" для того, чтобы отслеживать его перемещения по всему миру.
Сайт "Радар Санта-Клауса". Скриншот © santatracker.google.com
Следить за перемещением Санты в реальном времени — ежегодная традиция Google ещё с 2004 года. Причём благодаря сервису можно даже узнать, сколько подарков он уже "раздал".
Кроме того, на сайте опубликованы фотокарточки уже посещённых мест и их текущее расстояние от местоположения пользователя. Последняя ожидаемая точка в маршруте Санта-Клауса — Северный полюс. Кстати, для пользователей также доступны мини-игры, посвящённые рождеству и Санта-Клаусу.
Кстати, ранее американский инженер Роберт Мэддокс придумал для Санта-Клауса сани с двигателями на реактивной тяге и даже провёл их тест-драйв. Видео он выложил на "Ютубе", показав почти двухминутную езду на этой усовершенствованной модели.
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