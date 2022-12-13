Американец собрал сани Санта-Клауса с реактивным двигателем

Американский инженер Роберт Мэддокс придумал сани для Санта-Клауса с двигателями на реактивной тяге и даже провёл их тест-драйв. Видео он выложил на "Ютубе", показав почти двухминутную езду на этой усовершенствованной модели.

Сани развивают скорость до 140 км/ч, пишет издание The Drive. При этом изобретатель признался, что трудно поддерживать работу двигателей при отрицательной температуре, так как баллоны с пропаном сильно охлаждаются. Мэддокс рассказал, что использует смесь дизеля и пропана, это помогает запустить сани без особых проблем.

Американец давно полюбился пользователям Сети за опыты с двигателями. Свои достижения и необычные разработки он выкладывает на суд зрителей и охотно делится секретами. С такими санями Санта успеет под каждой ёлкой оставить подарки, шутят подписчики.