"Меньшее из зол": Назван самый безопасный для фигуры новогодний салат

На Новый год при обилии праздничных и калорийных блюд многие совсем забывают о фигуре. Однако выбрать здоровье — это не значит полностью отказаться от вкусностей, достаточно лишь выбрать самый безопасный вариант. Так, например, среди праздничных салатов это мимоза, рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

В сравнении с традиционными оливье и сельдью под шубой она менее калорийна. Причём дело не только в большом количестве майонеза, но и в термической обработке ингредиентов, входящих в состав блюда. От неё разрушается клетчатка и повышается гликемический индекс, от которого и набирается вес, пояснила врач.

"Кроме того, под действием температуры в большей или меньшей степени разрушаются витамины, а значит, ничего хорошего от продукта, который в свежем виде был полезен, ждать не приходится", — приводит её слова "Газета.ru".

Корнилова посоветовала ставить на новогодний стол греческий салат, который содержит много клетчатки, витаминов, полезных микроэлементов и точно никому не навредит. Даже заправка — оливковое масло — является источником полезных жиров, омега-6, витаминов A и D, отметила она.

"Полезные растительные масла улучшают желчеотток, поэтому являются более полезным вариантом в качестве заправки, чем майонез, сметана и даже йогурт", — пояснила эксперт.