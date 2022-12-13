"Меньшее из зол": Назван самый безопасный для фигуры новогодний салат
Гастроэнтеролог Корнилова назвала мимозу более полезной, чем оливье и сельдь под шубой
На Новый год при обилии праздничных и калорийных блюд многие совсем забывают о фигуре. Однако выбрать здоровье — это не значит полностью отказаться от вкусностей, достаточно лишь выбрать самый безопасный вариант. Так, например, среди праздничных салатов это мимоза, рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.
В сравнении с традиционными оливье и сельдью под шубой она менее калорийна. Причём дело не только в большом количестве майонеза, но и в термической обработке ингредиентов, входящих в состав блюда. От неё разрушается клетчатка и повышается гликемический индекс, от которого и набирается вес, пояснила врач.
"Кроме того, под действием температуры в большей или меньшей степени разрушаются витамины, а значит, ничего хорошего от продукта, который в свежем виде был полезен, ждать не приходится", — приводит её слова "Газета.ru".
Корнилова посоветовала ставить на новогодний стол греческий салат, который содержит много клетчатки, витаминов, полезных микроэлементов и точно никому не навредит. Даже заправка — оливковое масло — является источником полезных жиров, омега-6, витаминов A и D, отметила она.
"Полезные растительные масла улучшают желчеотток, поэтому являются более полезным вариантом в качестве заправки, чем майонез, сметана и даже йогурт", — пояснила эксперт.
Кстати, ранее аналитики изучили данные 42 миллиардов кассовых чеков и подсчитали индекс салата мимоза. Выяснилось, что с 1 по 23 ноября средняя цена блюда составляла 344 рубля 60 копеек, что на 8% больше показателей прошлого года. Для расчётов использовалась классическая рецептура салата, в которую входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.
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