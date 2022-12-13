Москва считает протесты в Монголии внутренним делом этой страны
Замглавы МИД Руденко назвал протесты в Монголии внутренним делом Улан-Батора
Вспыхнувшие в Монголии протесты являются внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Но они должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет", — отметил Руденко в беседе с журналистами в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".
Массовые протесты против коррупционеров в Монголии начались 4 декабря, а уже на следующий день акции переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.
Twitter / CyclistAnons