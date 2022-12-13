Смертность на российских дорогах за год снизилась на 6%

Смертность на российских дорогах по итогам уходящего года снизилась на 6%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на церемонии открытия движения на новых участках дорог.

"Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. Вот в этом году у нас показатель снизился на 6%. А в жизнях — это более 700 человек меньше погибли на дорогах", — сказал он.