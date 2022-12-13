Смертность на российских дорогах за год снизилась на 6%
Вице-премьер Хуснуллин: Смертность на дорогах РФ в 2022 году снизилась на 6%
Смертность на российских дорогах по итогам уходящего года снизилась на 6%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на церемонии открытия движения на новых участках дорог.
"Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. Вот в этом году у нас показатель снизился на 6%. А в жизнях — это более 700 человек меньше погибли на дорогах", — сказал он.
В ходе той же церемонии президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции, заявил, что Россия в 2022 году побила собственный рекорд по строительству дорог. Так, по его словам, за текущий год в стране было уложено 165 миллионов квадратных метров асфальта.
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