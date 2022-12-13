Путин поручил снизить количество пробок и аварийных участков на дорогах страны
Число пробок на дорогах России, а также количество аварийно опасных участков на них должно быть снижено. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин на церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры.
По словам российского лидера, необходимо развивать дорожную сеть, а также повысить пропускную способность автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Путин также указал на важность улучшения организации дорожного движения для уменьшения числа узких дорог и пробок.
"Среди ключевых приоритетов — ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно опасных участков", — подчеркнул глава государства.
В эти минуты Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры. По данным пресс-службы Кремля, их вводят в эксплуатацию во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, а также в Республике Северная Осетия.
Ранее также стало известно, что на скоростной трассе М11 "Нева", которая идёт от Москвы до Санкт-Петербурга, в скором времени запустят эксперимент с использованием беспилотных автомобилей. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".