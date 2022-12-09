Завод "Москвич" за две недели произвёл более 160 машин и готовится к сборке электрокаров
Глава Дептранса Ликсутов: На заводе "Москвич" до конца 2022 года соберут ещё около 440 автомобилей
На заводе "Москвич" до конца уходящего года соберут ещё около 440 машин, в том числе 200 электромобилей. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"На данный момент произвели более 160 автомобилей городского кроссовера "Москвич-3". До конца года соберут ещё около 440 автомобилей", — приводит его слова пресс-служба столичного Дептранса.
Напомним, что производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич" стартовало в столице 23 ноября. Первой моделью стал кроссовер под названием "Москвич-3". Машина оснащена бензиновым полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Есть две версии: с автоматической трансмиссией CVT и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в дилерской сети начнутся в марте 2023 года.
ТАСС / Антон Новодережкин