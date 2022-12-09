О доверии Путину заявили 75% россиян
Опрос ФОМ: Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он хорошо работает
О том, что президент РФ Владимир Путин скорее хорошо работает на своём посту, заявили 77% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, доверяют главе государства 75% респондентов. Мнения о том, что президент работает скорее плохо, придерживаются 11% опрошенных. Ещё 12% затруднились с ответом.
Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населённых пунктов 53 российских регионов в возрасте от 18 лет.
Ранее в Кремле подвели итоги и раскрыли количество официальных звонков президента России Владимира Путина за 2022 год, международных мероприятий, в которых он принял участие, и встреч.