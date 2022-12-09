Психолог раскрыл истинную причину удушающего эффекта свитеров с высоким горлом

Удушающий эффект из-за свитеров с высоким горлом связан с чувством обиды. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Любое переживание можно обнаружить в теле. Поскольку каждый человек уникален, то и чувства "живут" в различных местах. Хотя обычно страх обитает где-то в животе или в солнечном сплетении, а злость и гнев — в верхней части груди, руках и лице. Обида же чаще всего находится в горле. И если переживаемые эмоции острые, то голос как будто теряется.

По словам психолога, долгая объективная обида или просто личная привычка обижаться на всё подряд приводят к постоянному напряжению. Мышцы привыкают быть в тонусе, а человек постепенно начинает думать, что так и должно быть.

"В итоге, с одной стороны, шея и горло всегда под лёгким онемением, мысленный взгляд как будто не воспринимает эту часть тела (потому что мышцы напряжены), а с другой стороны, если сверху дать ещё нагрузку, например тугое горло свитера, дискомфорт резко нарастает", — объяснила эксперт.