Марочко: Иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, стали отказываться от поездки в Артёмовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Ввиду очень сложной ситуации для вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Артёмовск, иностранные наёмники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район", — отметил Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, украинское командование идёт на обман, чтобы доставить на этот участок фронта бойцов. Так, по данным разведки ЛНР, наёмникам объявили, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, однако на самом деле командиры привезли их в Часов Яр западнее Артёмовска.