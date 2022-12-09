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"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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Третий лишний: Что выторговывает Ташкент у Москвы и кто погреет руки на газовом союзе

Что прячет Узбекистан за формулировкой отказа от тройственного союза с Казахстаном и Россией и как Ташкент планирует бороться с дефицитом газа в стране.

8 декабря, 23:40
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Узбекистан отказался от "газового союза" с Россией и Казахстаном. Заявить об этом поспешил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, отметив, что даже если будет заключено двустороннее соглашение, то это не означает союз. Чиновник объяснил, что переговоры между Россией и Узбекистаном касались поставок российского топлива через казахскую территорию, но обсуждался только технический контракт. При этом он упомянул, что Ташкент никогда не согласится на политические условия в обмен на газ. Эксперты полагают, что обозначить этот неоднозначный информационный нюанс профильный министр вынужден был по ряду причин. Однако союз, который теперь "не союз", связан с продолжением спецоперации России, а также её сроками. Есть несколько версий, что скрывается за таким демаршем Ташкента и каков всё же прогноз на тройственный союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Узбекистан якобы отказался от идеи России по созданию тройственного газового союза. Ранее с таким утверждением выступило агентство Reuters.

Reuters дал неправильную информацию, неверно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведёт речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речь не идёт в контексте идеи создания этого союза, — сказал Песков. По его словам, речь идёт о координации действий стран в коммерческих интересах, и в этом направлении "работа продолжает вестись".

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Узбекистан всегда отличался готовностью к резким действиям, особенно в части защиты и продвижения своих национальных интересов. Если мы посмотрим на историю постсоветского Ташкента, то для него характерны настойчивые требования внимания к собственной экономике, даже если это формулируется не совсем точно. Сейчас позиция Ташкента сформирована с учётом неопределённости сроков спецоперации РФ на Украине, поскольку вчера президент Путин заявил, что СВО продлится долго, — в зависимости от того, какие прогнозные модели сейчас существуют в распоряжении узбекских элит. Для них даже такого рода фраза могла стать триггером для пересмотра ситуации, — считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

По его мнению, вероятно, в республике опасаются санкций против газового сектора, которые могут оказаться для них невыгодными, и они боятся невыгодных обязательств. Но заявлено это всё не на самом высшем уровне — может быть, для того, чтобы сохранить возможность отказаться от своих слов.

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Об этом заявил узбекский министр, чтобы сохранить вариант дезавуирования его слов. "Знаете, это эксцесс исполнителя, а не наша позиция", — могут заявить в Узбекистане после того, как понаблюдают за процессом. Важно отдавать себе отчёт, что наши ближайшие соседи, в том числе дружественные, находятся под постоянным политическим давлением Запада. Для того чтобы его снизить и уйти от обвинений в поддержке России, они вынуждены в последнее время демонстрировать конфронтацию с Россией и отдаление от России, — отметил Вилисов.

В таком случае публичные заявления должны отвлечь от реальных действий, предполагают эксперты. Пока эти соглашения не оформлены, впереди процесс согласования.

И Казахстан, и Узбекистан пытаются сохранить за собой позиции на энергетическом рынке, уверен политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Астана и Ташкент понимают, что сейчас правила игры будут меняться и переформатироваться. Есть масса желающих воспользоваться этой внезапно возникшей лакуной. И, естественно, они боятся каких-то преждевременных обязательств, — пояснил Суздальцев. Интересы Китая тут, скорее всего, соблюдены, и Пекин не против этого союза. Он не является ситуативным противником тройственного газового союза. Ему всё нравится, потому что чем больше будет поставщиков, тем ниже будет цена.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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