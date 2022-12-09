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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 07:55

Турчак посетил линию обороны и проведал мобилизованных из Белгородской области

Турчак проверил условия у мобилизованных в Херсонской области

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак посетил позиции второй линии обороны в Херсонской области и проверил обеспечение мобилизованных из Белгородской области.

Андрей Турчак встретился с мобилизованными в Херсонской области. Видео © Telegram / "АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Турчак заявил, что вопросов к условиям для бойцов нет. Они обеспечены экипировкой, питанием и лекарствами.

"Условия проживания понятно что полевые — всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня большое человеческое спасибо", — сообщил он в телеграм-канале.

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Он добавил, что среди военнослужащих нет проблем с боевым настроем и они готовы в любую минуту защищать страну. Бойцы получают все выплаты, но в некоторых случаях есть проблема — они не могут зайти в личный кабинет на сайте Минобороны. Турчак пообещал решить её в ближайшее время.

Ранее Лайф сообщал о том, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые участвуют в спецоперации на Украине. В ходе беседы политик узнал о достигнутых парламентариями результатах, а также поинтересовался условиями несения службы.

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Telegram / "АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Илья Суриков
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