Турчак посетил линию обороны и проведал мобилизованных из Белгородской области

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак посетил позиции второй линии обороны в Херсонской области и проверил обеспечение мобилизованных из Белгородской области.

Андрей Турчак встретился с мобилизованными в Херсонской области. Видео © Telegram / "АНДРЕЙ ТУРЧАК Z"

Турчак заявил, что вопросов к условиям для бойцов нет. Они обеспечены экипировкой, питанием и лекарствами.

"Условия проживания понятно что полевые — всё в норме. Видна государственная поддержка. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и его команде от ребят и от меня большое человеческое спасибо", — сообщил он в телеграм-канале.

Он добавил, что среди военнослужащих нет проблем с боевым настроем и они готовы в любую минуту защищать страну. Бойцы получают все выплаты, но в некоторых случаях есть проблема — они не могут зайти в личный кабинет на сайте Минобороны. Турчак пообещал решить её в ближайшее время.