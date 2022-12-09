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9 декабря, 07:40

"Пешком пришёл": Лукашенко перед саммитом ЕАЭС пожаловался на сломавшийся Mercedes

Лукашенко на саммите ЕАЭС пожаловался, что его "мерседес" не завёлся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в столице Киргизии Бишкеке и заявил о том, что его "мерседес" не завёлся.

Александр Лукашенко пожаловался, что у него не заводился "мерседес". Видео © LIFE

"Я опоздал, нет? "Мерседес" слабый, не заводится. Пешком пришёл", — заявил белорусский лидер.

Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза начался 9 декабря. Члены ЕАЭС должны обсудить формирование общего рынка газа, а также развитие единого рынка услуг. Ожидается одобрение целого ряда документов.

Ранее Лайф сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин может обсудить с коллегами из Казахстана и Узбекистана в Бишкеке тему создания "тройственного союза по газу". Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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