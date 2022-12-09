"Пешком пришёл": Лукашенко перед саммитом ЕАЭС пожаловался на сломавшийся Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в столице Киргизии Бишкеке и заявил о том, что его "мерседес" не завёлся.

Александр Лукашенко пожаловался, что у него не заводился "мерседес". Видео © LIFE

Ранее Лайф сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин может обсудить с коллегами из Казахстана и Узбекистана в Бишкеке тему создания "тройственного союза по газу". Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.