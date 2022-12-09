В Бишкеке начался саммит ЕАЭС

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) началось в Бишкеке, где лидеры государств – членов союза обсудят формирование общего рынка газа и единого рынка услуг.

На саммит ЕАЭС прибыли главы государств. Видео © LIFE

Президенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Армен Саркисян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров сфотографировались на фоне баннера с презентацией заседания, а затем вошли в зал, где состоится сам саммит.

Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России перед началом саммита ЕАЭС. Фото © LIFE