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9 декабря, 07:33

В Бишкеке начался саммит ЕАЭС

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) началось в Бишкеке, где лидеры государств – членов союза обсудят формирование общего рынка газа и единого рынка услуг.

На саммит ЕАЭС прибыли главы государств. Видео © LIFE

Президенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Армен Саркисян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров сфотографировались на фоне баннера с презентацией заседания, а затем вошли в зал, где состоится сам саммит.

Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России перед началом саммита ЕАЭС. Фото © LIFE

Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России перед началом саммита ЕАЭС. Фото © LIFE

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС. У российского лидера также пройдёт двусторонняя встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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