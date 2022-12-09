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9 декабря, 07:22

Завод Nissan в Петербурге перейдёт под управление АвтоВАЗа

Мантуров: АвтоВАЗ будет управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге

Российский производитель АвтоВАЗ будет управлять петербургским заводом Nissan, активы которого ранее были переданы ФГУП "НАМИ". Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства уверен, что в будущем году темпы автомобилестроения будут расти в РФ, что приведёт к более высоким показателям на рынке. Речь в данном случае может идти об АвтоВАЗе, заводе "Москвич" или же о китайской марке Haval.

"И к этому времени ещё появится производство в том числе на площадке Nissan, которое, как мы ожидаем, также будет осваиваться АвтоВАЗом. Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АвтоВАЗом", — добавил Мантуров.

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Напомним, 24 ноября стало известно, что все российские активы японского автомобильного концерна Nissan перешли в собственность государства. В частности, речь идёт о заводе в Санкт-Петербурге.

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ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Артур Белкин

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