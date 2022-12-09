Завод Nissan в Петербурге перейдёт под управление АвтоВАЗа

Российский производитель АвтоВАЗ будет управлять петербургским заводом Nissan, активы которого ранее были переданы ФГУП "НАМИ". Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства уверен, что в будущем году темпы автомобилестроения будут расти в РФ, что приведёт к более высоким показателям на рынке. Речь в данном случае может идти об АвтоВАЗе, заводе "Москвич" или же о китайской марке Haval.

"И к этому времени ещё появится производство в том числе на площадке Nissan, которое, как мы ожидаем, также будет осваиваться АвтоВАЗом. Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АвтоВАЗом", — добавил Мантуров.