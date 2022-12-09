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9 декабря, 06:53

Москва распространила в ООН письмо об обстрелах ВСУ Донбасса

Полянский: Россия распространила в ООН письмо об обстрелах ВСУ населения Донбасса

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо донецкой НПО "Справедливая защита" об обстрелах мирного населения Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил в телеграм-канале первый замруководителя миссии Дмитрий Полянский.

"8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ", — написал он.

Соответствующее обращение было распространено в рамках подготовки к запрошенному российской стороной заседанию Совбеза по поставкам западного оружия Украине, подчеркнул Полянский. В письме особый акцент Москва сделала на массированных обстрелах текущей недели со стороны ВСУ. По его словам, данная тема будет в обязательном порядке обсуждаться на заседании, которое состоится сегодня, 9 декабря, в 23:00 мск.

"У нас много и другой информации, которую нашим бывшим западным партнёрам услышать будет неприятно, но придётся!" — добавил Полянский.

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Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями. Документ призывает все подписавшие его государства выполнять положения соглашений в полном объёме.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Светлана Оперук

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