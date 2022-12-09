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9 декабря, 06:29

Начало мощного пожара в ТЦ "Мега Химки" попало на видео

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом начала крупного пожара в торговом центре "Мега Химки", жертвой которого стал один человек.

Момент начала пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © t.me / SHOT

На кадрах можно увидеть, как сначала с места будущего пожара поднимаются клубы дыма, а затем резко появляется и столб огня, который постепенно охватывает всё большую площадь торгового центра.

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Площадь пожара в ТЦ составила семь тысяч квадратов. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек.

Очевидцы — о взрывах в ТЦ "Мега Химки": Как будто землетрясение

Очевидцы — о взрывах в ТЦ "Мега Химки": Как будто землетрясение

Обложка ©

ТАСС / Григорьев Максим

Артур Белкин

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