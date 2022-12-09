Начало мощного пожара в ТЦ "Мега Химки" попало на видео

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом начала крупного пожара в торговом центре "Мега Химки", жертвой которого стал один человек.

На кадрах можно увидеть, как сначала с места будущего пожара поднимаются клубы дыма, а затем резко появляется и столб огня, который постепенно охватывает всё большую площадь торгового центра.