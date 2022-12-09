Начало мощного пожара в ТЦ "Мега Химки" попало на видео
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом начала крупного пожара в торговом центре "Мега Химки", жертвой которого стал один человек.
Момент начала пожара в ТЦ "Мега Химки". Видео © t.me / SHOT
На кадрах можно увидеть, как сначала с места будущего пожара поднимаются клубы дыма, а затем резко появляется и столб огня, который постепенно охватывает всё большую площадь торгового центра.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Площадь пожара в ТЦ составила семь тысяч квадратов. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек.
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ТАСС / Григорьев Максим